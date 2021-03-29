أمير القصيم يشهد توقيع ثمان اتفاقيات للجنة شؤون الأسرة بالمنطقة مع عدد من الجمعيات واللجان التنموية لدعم مبادرات اللجنة وتحقيق مستهدفات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية الدور الذي يقوم به لجنة شؤون الأسرة بإمارة المنطقة ، الذي له حضورا فاعلاً لتمكين دور الأسرة ، حرصاً من القيادة الرشيدة – أعزها الله – ، على أهمية الأسرة في المجتمع ، وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي أكدت أن الأسرة تمثل الحاضنة الأولى للأبناء، والراعي الرئيس لاحتياجاتهم، و بناء مجتمع حيوي ينعم بالإستقرار والرفاه ويتسم بالقدرة على مواجهة التحديات والتحولات، ويحمي كافة مكوناته من المخاطر المهددة لدور الأسرة.

وأشار سمو أمير القصيم بأن دعم برامج لجنة شؤون الأسرة من خلال توقيع الشراكات التعاونية مع الجهات المرتبطة بالمجتمع سيكون له اثرا كبيرا على تحقيق مستهدفات اللجنة وتنمية مبادراتها في مسيرة العمل الاجتماعي والتنموي بالمنطقة .

جاء ذلك بعد أن رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم توقيع ثمان إتفاقيات للجنة شؤون الأسرة مع عدد من الجمعيات واللجان التنموية لدعم مبادرات اللجنة وتحقيق مستهدفاتها لدعم جميع شرائح المجتمع بحضور أمين مجلس منطقة القصيم عسم الرمضي ، و رئيس لجنة شؤون الأسرة مدير فرع وزارة الموارد البشرية الدكتور فهد المطلق وعدد من مسؤولي الجهات المعنية .

وتهدف إتفاقيات لجنة شؤون الأسرة إلى تفعيل التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإقامة ورش العمل والمحاضرات والندوات وتدريب وتأهيل الفئات المستهدفة والمشاركة في المحاضرات والندوات ، والتعريف ببرامج اللجنة والتعاون في إعداد الإستراتيجية الوطنية لكل ما يخص الأسرة .

وشملت إتفاقيات لجنة شؤون الأسرة مع جمعية اسرة ببريدة ولجنة حواء و جمعية تآلف وجمعية التنمية الأسرية بالبدائع ، وجمعية الوفاق الأسرية ، وجمعية الخيرية للزواج للتنمية الأسرية بالبكيرية ، وجمعية التنمية الأسرية بعنيزة ، وجمعية التنمية الأسرية بالمذنب .

وبارك سمو أمير القصيم جهود الجمعيات واللجان التي اتفاقيات مع لجنة شؤون الأسرة متطلعاً سموه إلى أهمية تلك الإتفاقيات لتكون واقعاً ملموساً وحضوراً فاعلاً لدى جميع شرائح المجتمع.