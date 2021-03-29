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أمير القصيم يستقبل الشيخ بن حميد بمناسبة تكليفه مديرا لهيئة الأمر بالمعروف

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أمير القصيم يستقبل الشيخ بن حميد بمناسبة تكليفه مديرا لهيئة الأمر بالمعروف

أمير القصيم يستقبل الشيخ بن حميد بمناسبة تكليفه مديرا لهيئة الأمر بالمعروف
http://almnatiq.net/?p=966501
المناطق-بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم, الشيخ خالد بن ناصر بن حميد بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم.

وبارك سموه للشيخ بن حميد تكليفه, مشيداً بالجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال ما يقدم من رسائل سامية وتوعوية وأعمال وجهود دعوية ميدانية , منوها بما يحظى به القطاع من دعم الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكي تحقق رسالتها السامية بالشراكة مع القطاعات الأمنية والحكومية كافة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه قدم الشيخ خالد بن حميد شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وحرصه على متابعة أعمال فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة وتوجيهاته السديدة لكل ما هو نافع ومساهم في تحقيق الأهداف المنشودة, راجياً المولى عز وجل أن يوفق لكل خير وصلاح.

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