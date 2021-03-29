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غرفة القصيم تخدم أكثر من عشرة آلاف مشتركاً عبر بوابة التصديق الإلكتروني

غرفة القصيم تخدم أكثر من عشرة آلاف مشتركاً عبر بوابة التصديق الإلكتروني

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غرفة القصيم تخدم أكثر من عشرة آلاف مشتركاً عبر بوابة التصديق الإلكتروني

غرفة القصيم تخدم أكثر من عشرة آلاف مشتركاً عبر بوابة التصديق الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=966508
المناطق / بريدة

حققت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة خدمات العملاء والفروع والمكاتب رقماً مميزاً في خدمة مشتركيها عبر بوابة التصديق الإلكتروني حيث تجاوز عدد المشتركين في البوابة أكثر من 10.000 آلاف مشترك.

مدير إدارة خدمة العملاء والفروع والمكاتب بالغرفة الأستاذ: سمير الحربي، أوضح ذلك مؤكداً أن الغرفة دائماً تتطلع الى المزيد من إحراز التقدم والتطور التقني وتقديم أفضل التسهيلات للعملاء، مفيداً بأن إدارة خدمات العملاء والفروع والمكاتب تشكل واحدة من أهم الإدارات في الغرفة، وتعتبر قناة الاتصال والتواصل المباشر بين الغرفة ورجال الأعمال والتي تقدم الخدمات المباشرة للمشتركين، مواكبةً التطور الرقمي وفعالية الإنتاج وسرعة الحصول على الخدمة بأيسر الطرق وبأسرع إنجاز متقن.

وقال الحربي نعتز بخدمة جميع المشتركين، كما يمكن الاستفادة من كافة خدمات البوابة الالكترونية المتمثلة في (تسجيل المنشآت الجديدة – تجديد الاشتراك – تصديق الوثائق الخاصة بالمشتركين – تحديث بيانات المشتركين – إصدار شهادات الاشتراك) بالإضافة أيضاً لتقديم خدمات إصدار التراخيص والشهادات مثل:

* إصدار تصاريح المسابقات.

* إصدار شهادات المنشأ لإعادة التصدير.

* دليل إجراءات إدارة المشتركين.

* دليل درجة التميز.

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