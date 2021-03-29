احدث الأخبار

محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح كورونا
أبرز المواد
 رئيس جامعة القصيم يزور السكن الطلابي ويقف على احتياجاته
أبرز المواد
 غرفة القصيم تخدم أكثر من عشرة آلاف مشتركاً عبر بوابة التصديق الإلكتروني
أبرز المواد
 الرياض: القبض على شخصين ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلق حملة “إفطارك في مكانك” في نسختها الثانية
أبرز المواد
 رضا مستفيدي الشرقية ينتهي من تفريغ استبانات المسح الميداني لخدمات “الميـــاه” بمدن ومحافظات المنطقة
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل الشيخ بن حميد بمناسبة تكليفه مديرا لهيئة الأمر بالمعروف
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد توقيع ثمان اتفاقيات للجنة شؤون الأسرة بالمنطقة مع عدد من الجمعيات واللجان التنموية لدعم مبادرات اللجنة وتحقيق مستهدفات
أبرز المواد
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم ندوة فكرية حول خطورة الجماعات الإرهابية
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يلتقي مدير السجون بالمنطقة
أبرز المواد
 مسؤول إيراني يعترف: العقوبات الأمريكية قد توقف محطة بوشهر النووية
أبرز المواد
 “التحوّل الرقمي” تُصْدر تقرير 2020: 300 مليون عملية توثيق و19 مليون مستخدم لـ”توكلنا”
أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح كورونا

محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح كورونا

أبرز المواد
رئيس جامعة القصيم يزور السكن الطلابي ويقف على احتياجاته

رئيس جامعة القصيم يزور السكن الطلابي ويقف على احتياجاته

أبرز المواد
غرفة القصيم تخدم أكثر من عشرة آلاف مشتركاً عبر بوابة التصديق الإلكتروني

غرفة القصيم تخدم أكثر من عشرة آلاف مشتركاً عبر بوابة التصديق الإلكتروني

أبرز المواد
الرياض: القبض على شخصين ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية

الرياض: القبض على شخصين ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية

أبرز المواد

محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح كورونا

محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=966517
المناطق-حفر الباطن

تلقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، اليوم لقاح كورونا، وذلك بمركز اللقاحات بمركز صحي جنوب أبو موسى.وقدم سموه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الاهتمام المتواصل والمباشر بصحة المواطنين والمقيمين، وعلى حرصهم المستمر لتوفير اللقاحات ، وتوجيهاتهم الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم كما قدم شكره وتقديره للعاملين بمراكز اللقاح من منسوبي صحة حفر الباطن ودورهم الحيوي للسعي لتحقيق الهدف المأمول.ودعا سموه كافة أهالي محافظة حفر الباطن من مواطنين ومقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

روابط ذات صلة

رئيس جامعة القصيم يزور السكن الطلابي ويقف على احتياجاته

رئيس جامعة القصيم يزور السكن الطلابي ويقف على احتياجاته
غرفة القصيم تخدم أكثر من عشرة آلاف مشتركاً عبر بوابة التصديق الإلكتروني

غرفة القصيم تخدم أكثر من عشرة آلاف مشتركاً عبر بوابة التصديق الإلكتروني
الرياض: القبض على شخصين ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية

الرياض: القبض على شخصين ارتكبا جريمة سطو على مقرّ أحد فروع التحويلات المالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*