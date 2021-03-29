محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح كورونا

المناطق-حفر الباطن

تلقى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن، اليوم لقاح كورونا، وذلك بمركز اللقاحات بمركز صحي جنوب أبو موسى.وقدم سموه الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الاهتمام المتواصل والمباشر بصحة المواطنين والمقيمين، وعلى حرصهم المستمر لتوفير اللقاحات ، وتوجيهاتهم الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم كما قدم شكره وتقديره للعاملين بمراكز اللقاح من منسوبي صحة حفر الباطن ودورهم الحيوي للسعي لتحقيق الهدف المأمول.ودعا سموه كافة أهالي محافظة حفر الباطن من مواطنين ومقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.