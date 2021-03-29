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نائب أمير الشرقية يدشن أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة

نائب أمير الشرقية يدشن أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة
http://almnatiq.net/?p=966518
المناطق-الدمام

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيزنائب أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس شباب المنطقة (يوم غدٍ الثلاثاء) أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة الشرقية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس شباب المنطقة الشرقية المهندس حسام الغريب أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس، ومتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس المجلس لكافة الأعمال ساهما في نجاح أعمال المرحلة التأسيسية و في بناء أساس متين يستند المجلس عليه مع إطلاقه بحلته الجديدة.

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