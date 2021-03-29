رئيس جامعة القصيم يزور السكن الطلابي ويقف على احتياجاته

زار معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود رئيس جامعة القصيم، صباح اليوم الإثنين الموافق 16/8/1442هـ، مقر السكن الطلابي في المدينة الجامعية، حيث تجول على كافة مرافقه، واطمأن معاليه على سلامة وجودة جميع الخدمات، كما وقف على احتياجات السكن، برفقة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب وعميد شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان، ووكلاء العمادة ومنسوبيها.

وشملت جولة معالي رئيس الجامعة وكالة السكن، ثم زيارة إدارة السكن وإدارة المنح، ومركز القيادة والتحكم، وقاعات التدريب والتطوير، بالإضافة إلى ديوانية السكن ومكتبة نادي القراءة والنادي التقني، قبل أن يختتم زيارته بمزرعة السكن الطلابي، حيث شارك بزراعة شتلة، ومشدداً على أهمية الاعتناء بالزراعة وتطوير المزرعة تحقيقًا لمبادرة “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله.