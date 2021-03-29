أمير منطقة الباحة يدشّن مبادرة “كُن ريادياً” بمحافظة العقيق

المناطق - واس

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، -عبر الاتصال المرئي- اليوم، مبادرة “كُن ريادياً” التي تنظمها محافظة العقيق ممثلة بلجنة المبادرات والبرامج بالمحافظة ، وتستمر لمدة يومين ، بمشاركة متحدثين عن ريادة الأعمال يقدمون خلالها الاستشارات والنصائح للشباب والفتيات .

ونوه سموه بأهداف مبادرة ” كُن ريادياً ” التي تؤسّس لشراكات مجتمعية وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 ، مثمناً جهود القائمين على هذه المبادرة ، متطلعاً إلى المزيد من المبادرات التي تهم أبناء وبنات المنطقة وأن تكون أنموذجاً يُحتذى به في جميع المحافظات بما يحقق فُرص العمل .

من جانبه أكد محافظ العقيق سالم بن طواله أن المبادرة تهدف إلى تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في مواجهة التحديات والمخاطر ونشر ثقافة المشاريع الريادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

وأشار إلى أن مبادرة “كن ريادياً” ستوجه لجميع الحضور عبر جلسات افتراضية ، لمساعدتهم ليكونوا رياديين من خلال مشاريعهم ، حيث ستقدم المبادرة للجميع خدمات معهد ريادة الأعمال الوطني، وحاضنة الأعمال بجامعة الباحة ، وبنك التنمية الاجتماعية ، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، كما ستقوم المبادرة بتمكين عدد من شباب وفتيات محافظة العقيق لمشاريع نوعية تمت الموافقة على قبولها ودعمها من قبل الجهات المشاركة ورجال الأعمال الذين بادروا في تفعيل أهدافها .

وتم تكريم شركاء النجاح بالمبادرة ، فيما قدم محافظ العقيق درعاً تذكاريًا لسمو أمير المنطقة بهذه المناسبة .