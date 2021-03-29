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الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح

الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح
http://almnatiq.net/?p=966534
المناطق - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ.
وقال سمو ولي العهد:” تلقينا نبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله ــ، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

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