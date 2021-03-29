“الموارد البشرية” تُعلن ساعات العمل للقطاع العام خلال شهر رمضان

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا حول العمل خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام. وحدد القرار ساعات العمل الرسمية في شهر رمضان للموظفين المشمولين باللائحة بخمس ساعات يومية تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتنتهي الساعة الثالثة مساء.

وبين التعميم أنه نظرًا لاستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مقرات العمل لمنع تفشي وباء كورونا، ومنها تطبيق الدوام المرن على الموظفين في الجهات الحكومية، وفق شروط أهمها ألا يتجاوز من يعملون عن بعد نسبة ۲5٪؜ من موظفي الجهة مع استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد، وفق تصنيف هيئة الصحة العامة (وقاية)، وتقسيم حضور الموظفين لمقرات العمل على 3 مجموعات، واستمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن واستمرار العمل بتعليق البصمة .