أمير منطقة حائل يرعى عن بعد حفل تكريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 1440 – 1441 هـ

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل عبر الاتصال المرئي اليوم حفل تكريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات تحت شعار ” طموح نحو الأفق ” للعام الدراسي 1440 – 1441 هـ.

ونوه بدعم القيادة الحكيمة للتعليم وماسخرته للطلاب والطالبات وذللت جميع العقبات التي تعترض مسيرتهم إيمانا منها بأهمية بناء جيل من أبناء الوطن يقف على أرض صلبة من الثقافة والعلم يكون أساساً لمواصلة التفوق والإبداع لواجهة الوطن ومستقبله، معرباً عن تهنئته للطلبة المتفوقين، مشيداً بجهود معالي وزير التعليم ومدير التعليم بالمنطقة وجميع الأجهزة الإدارية والتعليمية والطلاب وأولياء الأمور.

من جهته أكد مدير تعليم المنطقة الدكتور منذر البليهد أن التفوق والتحصيل العلمي هو الهدف الأسمى للطلاب الذين يتأملون أن تتكلل مساعيهم بالنجاحات المثمرة والنتائج المرجوة، منوهاً بدعم القيادة ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه .

بعد ذلك شاهد سموه فيلماً وثائقياً عن التعليم الافتراضي بالمملكة في ظل جائحة كورونا، وأوبريت ” فوق الجدي ” الذي قدمه عدد من طلاب وطالبات التعليم العام.

وفي نهاية الحفل أعلنت أسماء الطلبة المتفوقين والمتفوقات عبر العرض المرئي.