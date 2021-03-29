احدث الأخبار

أمانة الجوف تكثف أعمال النظافة بالمتنزهات والحدائق وتطلق حملة للتوعية بالمحافظة على المرافق العامة
منوعات
 أمير منطقة حائل يرعى عن بعد حفل تكريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 1440 – 1441 هـ
منطقة حائل
 مركز البحوث والتواصل المعرفي يدشن المرحلة الثانية من مشروع النشر السعودي الصيني للأعمال الكلاسيكية والحديثة
ثقافة وفنون
 أمين منطقة عسير يدشن برنامج “إجادة”
منطقة عسير
 خادم الحرمين يوجه “مركز الملك سلمان للإغاثة” بسد احتياجات الأردن من الأكسجين الطبي
أبرز المواد
 الأمن العام في منطقتي جازان والحدود الشمالية يضبط (4) مخالفين لنظام البيئة
محليات
 “الموارد البشرية” تُعلن ساعات العمل للقطاع العام خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية تدعم مبادرتي سمو ولي العهد “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”
أبرز المواد
 الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح
أبرز المواد
 القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يدشّن مبادرة “كُن ريادياً” بمحافظة العقيق
منطقة الباحة
 نائب أمير الشرقية يدشن أعمال الدورة الثانية لمجلس شباب المنطقة
أبرز المواد
أمانة الجوف تكثف أعمال النظافة بالمتنزهات والحدائق وتطلق حملة للتوعية بالمحافظة على المرافق العامة

أمانة الجوف تكثف أعمال النظافة بالمتنزهات والحدائق وتطلق حملة للتوعية بالمحافظة على المرافق العامة

منوعات
أمير منطقة حائل يرعى عن بعد حفل تكريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 1440 – 1441 هـ

أمير منطقة حائل يرعى عن بعد حفل تكريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 1440 – 1441 هـ

منطقة حائل
مركز البحوث والتواصل المعرفي يدشن المرحلة الثانية من مشروع النشر السعودي الصيني للأعمال الكلاسيكية والحديثة

مركز البحوث والتواصل المعرفي يدشن المرحلة الثانية من مشروع النشر السعودي الصيني للأعمال الكلاسيكية والحديثة

ثقافة وفنون
أمين منطقة عسير يدشن برنامج “إجادة”

أمين منطقة عسير يدشن برنامج “إجادة”

منطقة عسير

أمانة الجوف تكثف أعمال النظافة بالمتنزهات والحدائق وتطلق حملة للتوعية بالمحافظة على المرافق العامة

أمانة الجوف تكثف أعمال النظافة بالمتنزهات والحدائق وتطلق حملة للتوعية بالمحافظة على المرافق العامة
http://almnatiq.net/?p=966557
المناطق - الجوف

كثفت أمانة منطقة الجوف جهودها لتهيئة المتنزهات والحدائق العامة وتجهيزها للزوار في نطاق الأمانة والبلديات التابعة لها، فيما تواصل تنفيذ أعمال التطوير والصيانة للألعاب والمرافق، وبرامج التعقيم والتطهير من خلال الفرق الميدانية ومتابعة مستوى خدمات النظافة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد في كافة المواقع.
وكشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان عن وضع خطة للارتقاء بأعمال النظافة في الحدائق والمتنزهات وتسخير كافة الإمكانيات من معدات وآليات وكوادر بشرية لتنفيذ الخطة، بتوجيهات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
وأشار الحموان إلى إعداد حملة لرفع مستوى الوعي بأهمية النظافة في المتنزهات والحدائق وتعزيز ثقافة المحافظة على المرافق العامة بما يخدم التنمية السياحية، من خلال الأنشطة التوعوية والفعاليات والأركان وبث الرسائل الإرشادية والإعلامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الأمانة حرصها على تهيئة الحدائق والمتنزهات للزوار، وتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال تقديم الملاحظات والبلاغات عبر مركز البلاغات الموحد 940.

روابط ذات صلة

مادة مظلمة هائلة الحجم تبتلع أقرب “عنقود نجمي” للشمس

مادة مظلمة هائلة الحجم تبتلع أقرب “عنقود نجمي” للشمس
أمانة الشرقية والتجمع الصحي الأول بالشرقية ينظمان حملة للتطعيم ضد كورونا

أمانة الشرقية والتجمع الصحي الأول بالشرقية ينظمان حملة للتطعيم ضد كورونا
“البريد السعودي” يوقع اتفاقية مع مكتبة الملك فهد الوطنية

“البريد السعودي” يوقع اتفاقية مع مكتبة الملك فهد الوطنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*