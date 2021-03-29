أمانة الجوف تكثف أعمال النظافة بالمتنزهات والحدائق وتطلق حملة للتوعية بالمحافظة على المرافق العامة

المناطق - الجوف

كثفت أمانة منطقة الجوف جهودها لتهيئة المتنزهات والحدائق العامة وتجهيزها للزوار في نطاق الأمانة والبلديات التابعة لها، فيما تواصل تنفيذ أعمال التطوير والصيانة للألعاب والمرافق، وبرامج التعقيم والتطهير من خلال الفرق الميدانية ومتابعة مستوى خدمات النظافة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد في كافة المواقع.

وكشف المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان عن وضع خطة للارتقاء بأعمال النظافة في الحدائق والمتنزهات وتسخير كافة الإمكانيات من معدات وآليات وكوادر بشرية لتنفيذ الخطة، بتوجيهات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

وأشار الحموان إلى إعداد حملة لرفع مستوى الوعي بأهمية النظافة في المتنزهات والحدائق وتعزيز ثقافة المحافظة على المرافق العامة بما يخدم التنمية السياحية، من خلال الأنشطة التوعوية والفعاليات والأركان وبث الرسائل الإرشادية والإعلامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت الأمانة حرصها على تهيئة الحدائق والمتنزهات للزوار، وتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون من خلال تقديم الملاحظات والبلاغات عبر مركز البلاغات الموحد 940.

