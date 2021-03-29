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‎مجلس شؤون الأسرة ينفذ دورة تدريبية لتطوير أساليب أداء لجان المناطق

‎مجلس شؤون الأسرة ينفذ دورة تدريبية لتطوير أساليب أداء لجان المناطق

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‎مجلس شؤون الأسرة ينفذ دورة تدريبية لتطوير أساليب أداء لجان المناطق

‎مجلس شؤون الأسرة ينفذ دورة تدريبية لتطوير أساليب أداء لجان المناطق
http://almnatiq.net/?p=966563
المناطق - الرياض

‎أقام مجلس شؤون الأسرة اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي دورة تدريبية بعنوان “القيادة التنفيذية ” لتطوير أساليب الأداء العام للعاملين في لجان شؤون الأسرة بالمناطق وتعريفهم بالإجراءات والخطوات المرتبطة بتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات، وآلية تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.
‎ وتهدف الدورة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام ونفذها أحد المراكز المتخصصة في التدريب إلى التعريف بالأدوار والمسؤوليات بين المجلس ولجان المناطق، تحديد التحديات والمشكلات التي تواجه اللجان بالمناطق، وتقديم الحلول المناسبة، إكساب مهارة بناء وقيادة فرق العمل، تطوير قدرات المشاركين في إعداد التقارير والتوثيق، وتحسين استراتيجيات مواجهة تحدي التوقعات الخارجية، فضلاً عن التعريف بمنهجية تصميم وتنفيذ المبادرات، وتصميم الخطط التنفيذية.
‎وتضطلع لجان الأسرة بالمناطق بدور محوري في تنفيذ رؤية المجلس لتمكين الأسرة وتعزيز دورها التنموي في مناطق المملكة، عبر تلمس الاحتياج التنموي للأسرة السعودية في كافة المناطق وتسلط الضوء على واقعها والتحديات التي تواجهها في المناطق، وتقديم المقترحات والحلول المناسبة بشأنها، وذلك وفق آلية تواصل فعالة بين الأمانة العام للمجلس ولجان المناطق.
‎كما تعمل هذه اللجان على تنفيذ جملة من الأهداف، أبرزها حصر التحديات التي تواجه الأسرة في المنطقة والمحافظات التابعة لها والسعي لمواجهتها، الاتصال والتواصل مع الأمانة العامة لمجلس شؤون الأسرة على المستوى الوطني للاطلاع على المستجدات في المشاريع التنموية والخطط الاستراتيجية، دعم إعداد البحوث والاستشارات في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة، واقتراح المبادرات والبرامج والشراكات، إلى جانب تزويد المجلس بتقارير دورية عن شؤون الأسرة في المناطق.

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