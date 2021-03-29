احدث الأخبار

بدء توزيع السلال الرمضانية بخيرية نجران
منطقة نجران
 ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن
أبرز المواد
 ‎مجلس شؤون الأسرة ينفذ دورة تدريبية لتطوير أساليب أداء لجان المناطق
محليات
 أمانة الجوف تكثف أعمال النظافة بالمتنزهات والحدائق وتطلق حملة للتوعية بالمحافظة على المرافق العامة
منوعات
 أمير منطقة حائل يرعى عن بعد حفل تكريم الطلبة المتفوقين والمتفوقات للعام الدراسي 1440 – 1441 هـ
منطقة حائل
 مركز البحوث والتواصل المعرفي يدشن المرحلة الثانية من مشروع النشر السعودي الصيني للأعمال الكلاسيكية والحديثة
ثقافة وفنون
 أمين منطقة عسير يدشن برنامج “إجادة”
منطقة عسير
 خادم الحرمين يوجه “مركز الملك سلمان للإغاثة” بسد احتياجات الأردن من الأكسجين الطبي
أبرز المواد
 الأمن العام في منطقتي جازان والحدود الشمالية يضبط (4) مخالفين لنظام البيئة
محليات
 “الموارد البشرية” تُعلن ساعات العمل للقطاع العام خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 المنظمة العربية للتنمية الزراعية تدعم مبادرتي سمو ولي العهد “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”
أبرز المواد
 الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح
أبرز المواد
بدء توزيع السلال الرمضانية بخيرية نجران

بدء توزيع السلال الرمضانية بخيرية نجران

منطقة نجران
ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن

أبرز المواد
‎مجلس شؤون الأسرة ينفذ دورة تدريبية لتطوير أساليب أداء لجان المناطق

‎مجلس شؤون الأسرة ينفذ دورة تدريبية لتطوير أساليب أداء لجان المناطق

محليات
أمانة الجوف تكثف أعمال النظافة بالمتنزهات والحدائق وتطلق حملة للتوعية بالمحافظة على المرافق العامة

أمانة الجوف تكثف أعمال النظافة بالمتنزهات والحدائق وتطلق حملة للتوعية بالمحافظة على المرافق العامة

منوعات

بدء توزيع السلال الرمضانية بخيرية نجران

بدء توزيع السلال الرمضانية بخيرية نجران
http://almnatiq.net/?p=966569
المناطق - نجران

بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في توزيع السلال الرمضانية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها، وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران عبده عطيف أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدأوا في مشروع توزيع السلال الرمضانية المتكاملة والتي تستهدف أكثر من 2000 أسرة ، ويستمر التوزيع على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية ، وتتكون السلة الرمضانية من 18 صنفا من الأصناف الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها من الاحتياجات الرمضانية الأخرى.

روابط ذات صلة

حقول القمح بنجران تؤذن بموسم حصاد وفير

حقول القمح بنجران تؤذن بموسم حصاد وفير
الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران
فرع التجارة بنجران ينفذ 233 جولة رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوق

فرع التجارة بنجران ينفذ 233 جولة رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*