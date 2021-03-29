بدء توزيع السلال الرمضانية بخيرية نجران

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بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران في توزيع السلال الرمضانية المتكاملة على مستفيدي الجمعية المسجلين الرسميين في كشوفاتها، وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران عبده عطيف أن العاملين في خدمات المستفيدين بالجمعية بدأوا في مشروع توزيع السلال الرمضانية المتكاملة والتي تستهدف أكثر من 2000 أسرة ، ويستمر التوزيع على مدى أسبوعين خلال الفترة الصباحية والمسائية ، وتتكون السلة الرمضانية من 18 صنفا من الأصناف الغذائية الرئيسية مثل الأرز والسكر والشاي والمكرونة والدقيق والتمر والحليب وغيرها من الاحتياجات الرمضانية الأخرى.