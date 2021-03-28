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فريق التطوع بهلال الجوف يتابع تطبيق الإحترازات بطبرجل

فريق التطوع بهلال الجوف يتابع تطبيق الإحترازات بطبرجل

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فريق التطوع بهلال الجوف يتابع تطبيق الإحترازات بطبرجل

فريق التطوع بهلال الجوف يتابع تطبيق الإحترازات بطبرجل
http://almnatiq.net/?p=966574
المناطق - الجوف

قام فريق التطوع التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف ببعض المبادرات التي تحد من إنتشار فايروس كورونا المستجد في عدد من المواقع بمحافظة طبرجل التابعة للمنطقة.

وتأتي هذه المبادرة والمتمثلة بإقامة نقاط فرز بصري ومتابعة وجود تطبيق توكلنا مع زوار بعض المواقع التجارية بحرص من فرع الهيئة بالمنطقة على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية وتوعية المجتمع بأهمية الحماية الشخصية والتي تحد من إنتشار الفايروس.

كما أن الهيئة ومن خلال هذه المبادرات تحرص على إشراك الفرق التطوعية في هذا المجال من خلال شباب الوطن لما لذلك من أثر إيجابي يساعد على نشر ثقافة التطوع بأعمال خيرية وإنسانية تساهم بدفع عجلة البناء والنماء لهذا الوطن الغالي حتى تعود الحياة لطبيعتها بإذن الله

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