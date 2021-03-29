أمين الجوف يوجه بتكثيف الرقابة الصحية وأعمال التعقيم والنظافة استعدادا لشهر رمضان

المناطق - الجوف

وجه أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان وكالة الخدمات بالأمانة والبلديات الفرعية والتابعة بمضاعفة الاستعدادات لشهر رمضان وتكثيف أعمال النظافة، وحملات الرقابة الصحية، من خلال الجولات الميدانية على نطاق الأمانة والبلديات التابعة.

وتضمنت التوجيهات متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومواصلة أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في مختلف المواقع والمرافق العامة، إلى جانب أعمال صيانة المتنزهات والحدائق العامة وصيانة الألعاب والإنارة والشوارع الرئيسة والأحياء الداخلية.

وأكد المهندس الشرعان حرص الأمانة على تسخير كافة الإمكانيات والجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك، ومتابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، وحث كافة منسوبي الأمانة على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة.