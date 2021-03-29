نائب أمير منطقة حائل يرعى حفل السباق الـ21 في ميدان الفروسية

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة اليوم، حفل سباق ميدان الفروسية الـ21 لهذا الموسم على كأس وسبع سيارات مقدمة من شركة مياه آبار حائل -الراعي الرسمي للميدان-.

واشتمل السباق على ثمانية أشواط، فاز بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد “يستاهل الطيب” لعبدالله راشد ، والمدرب بندر الدهيش ، وفاز بالمركز الأول في الشوط الثاني الجواد “ريعان الزاملية” للمالك والمدرب زامل الصغير ، وحققت الفرس “غلا أجا” في الشوط الثالث المركز الأول للمالك بندر التبيناوي والمدرب محمد التبيناوي.

وفي الشوط الرابع حققت الفرس “عايفة” للمالك والمدرب صقر العبيد المركز الأول, وحقق الجواد “دعاني ” للمالك عتيق المرخان والمدرب عبدالرحمن الشريدة المركز الأول في الشوط الخامس

وفي الشوط السادس حقق الجواد “عزون” المركز الأول للمالك علي المحترش والمدرب عبدالعزيز الزنيدي والخيال محمد الحبيب.

وفاز بالمركز الأول في الشوط السابع الجواد حاذر للمالك عبدالله العتيبي والمدرب بندر الدهيش ونال الجواد ماهيرال بالمركز الأول للمالك ذيب المراقيب والمدرب عبدالله السمرين.

وفي الختام سلم سمو نائب أمير منطقة حائل الكأس والجوائز للفائزين في السباق, كما سلم درعًا تذكاريًا للراعي الرسمي للميدان تسلمه الرئيس التنفيذي لشركة مياه آبار حائل عواد الرضيمان, فيما تسلم سموه درعاً تذكارياً من مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي.

حضر السباق رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالعزيز بن خلف الرفدي وعدد من المسؤولين.

