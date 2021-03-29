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المملكة تعرب عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

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المملكة تعرب عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

المملكة تعرب عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
http://almnatiq.net/?p=966600

تعرب المملكة العربية السعودية عن تهنئتها البالغة بنجاح جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.
وتثمن المملكة على وجه الخصوص قيادة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لهذه الجهود في التعامل مع الحادث العرضي، والكفاءة العالية لأبناء جمهورية مصر الشقيقة وتفانيهم لإعادة حركة الملاحة البحرية الدولية إلى مسارها الطبيعي.
وتجدد المملكة وقوفها ودعمها المستمر لمصر وجهودها الرامية إلى ضمان انسياب حركة الملاحة والتجارة البحرية وسلاسة الإمداد العالمية في قناة السويس.

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