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ولي العهد يبحث مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” مع رئيسي أريتريا وجيبوتي

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ولي العهد يبحث مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” مع رئيسي أريتريا وجيبوتي

ولي العهد يبحث مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” مع رئيسي أريتريا وجيبوتي
http://almnatiq.net/?p=966606
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة أريتريا.
وجرى خلال الاتصال، بحث مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أعلن عنها سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة.
وقد تم التأكيد على أن هذه المبادرة تُعد أحد أكثر المبادرات العالمية طموحاً من حيث إصلاح الأراضي المتدهورة وخفض معدلات الكربون.
وقد عبر الرئيس الارتيري عن استعداد بلاده في كل ما يسهم في إنجاح هذه المبادرة والعمل مع المملكة في ما يتطلبه ذلك من تنسيق.

كما أجرى ولي العهد ، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي.
وتم خلال الاتصال بحث ما تواجهه المنطقة من تحديات بيئية، وما يتبعها من آثار اقتصادية واجتماعية وصحية، وما تضمنه إعلان مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” من مبادرات نوعية تعالج هذه التحديات من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة، وذلك باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.
وقد أبدى الرئيس الجيبوتي ترحيبه بهذه المبادرة ومساندة بلاده لكافة الجهود التي تبذلها المملكة في هذا الصدد.

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