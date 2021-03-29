مدير الشؤون الإسلامية بجازان يؤكد ضرورة العناية بتربية الأبناء حتى لا يقعوا في الطرق المنحرفة

المناطق - فضة عطيف

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، ضرورة العناية بتربية الأبناء ومتابعتهم متابعة مستمرة، حتى لا يقعوا في الطُرق المنحرفة ذات الأهداف الباطلة، مشدداً على خطر الجماعات التنظيمية الإرهابية الهدامة التي تتسلل إلى عقول أبنائنا وبناتنا بأهداف تخريبية تجرّهم إلى مسارات باطلة وواهمة.

وأوضح المدخلي ــ خلال كلمته التي ألقاها اليوم في الملتقى العلمي الإرشادي “الافتراضي” ضمن ملتقى “كن واعياً” الذي تنظمه الكلية التقنية بمحافظة صامطة ــ جهود القيادة الرشيدة لهذه البلاد في محاربة الأفكار الضالة والمتطرفة، والجماعات الإرهابية المنحرفة، ونشر منهج الوسطية والاعتدال.