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ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبوظبي لاستعراض مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبوظبي لاستعراض مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”

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ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبوظبي لاستعراض مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”

ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبوظبي لاستعراض مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”
http://almnatiq.net/?p=966620

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد تم خلال الاتصال استعراض مبادرة “السعودية الخضراء” ومبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أعلن عنهما سمو ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة إلى زراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم، وإلى تعزيز كفاءة انتاج النفط وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، إضافة إلى جهود متعددة للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية وزيادة نسبة المحميات الطبيعية.
كما جرى خلال الاتصال استعراض أهمية هذه المبادرات في مواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم، ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة.
وقد بارك الشيخ محمد بن زايد من جهته، الجهود المبذولة من سمو ولي العهد في هذا الصدد وتقديره للمبادرة واستعداد دولة الإمارات العمل مع المملكة بما يحقق أهداف المبادرة.

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