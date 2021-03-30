رئيس الاتحاد السعودي يؤكد أهمية التزام الجماهير بالإجراءات الاحترازية

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عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل عن سعادته بفتح المدرجات للجماهير (الحاصلين على اللقاح) لحضور مباراة المنتخب السعودي أمام شقيقه الفلسطيني غدًا.

وثمّن رئيس الاتحاد السعودي الجهد المبذول من جانب سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والذي أثمر عن صدور هذا قرار، مؤكدا أهمية استشعار الجماهير الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع .