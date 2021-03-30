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الإمارات تعلن إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا

الإمارات تعلن إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=966628
المناطق- الرياض

أعلنت دولة الإمارات أمس “الاثنين” عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا ويحمل اسم “حياة – فاكس” وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة.
وسيُصنع اللقاح بواسطة شركة “سي إن بي جي 42” وهي شركة مشتركة أُنشئت حديثاً بين شركة “سينوفارم سي إن بي جي” أحد أكبر شركات الأدوية في العالم.
وسيدخل المصنع الجديد المخصص لإنتاج اللقاح مرحلته التشغيلية خلال العام الجاري في مدينة خليفة الصناعية، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 مليون جرعة سنوياً، عبر ثلاثة خطوط تعبئة وخمسة خطوط تغليف آلية.

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