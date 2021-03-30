ليبيا .. الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تسريع إيجاد إطار دستوري لضمان إجراء الانتخابات

المناطق- وكالات

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، ضرورة تسريع عملية إيجاد إطار دستوري وقانوني من أجل ضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وبحسب بيان للبعثة الأممية على موقعها الرسمي أمس ” الاثنين” فقد ناقش كوبيش خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه، آخر التطورات في ليبيا والتقدم المحرز حتى الآن في العملية السياسية.