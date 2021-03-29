عوالق ترابية على محافظات المويه وتربه والطائف

المناطق- الطائف

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمشيئة الله تعالى اليوم، على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، المويه، وتربة، والطائف، تضمنت عوالق ترابية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وتستمر حتى الساعة الـ 5 صباحا.