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الليرة التركية تواصل نزولها الحاد

الليرة التركية تواصل نزولها الحاد
http://almnatiq.net/?p=966637
المناطق- الرياض

فقدت الليرة التركية أكثر من 1 في المائة من قيمتها، لتواصل نزولها الحاد منذ تغيير الرئيس أردوغان محافظ البنك المركزي هذا الشهر، ما أدى إلى توقعات بسياسة نقدية فضفاضة.
وبلغت الليرة 8.14 مقابل الدولار بحلول الساعة 08:18 بتوقيت جرينتش انخفاضا من 8.0775 عند الإغلاق يوم الجمعة. وفي وقت سابق كانت متراجعة إلى 8.17.
من جهته، قال شهاب قاوجي أوغلو محافظ البنك المركزي التركي الجديد “إنه لا يجب أن تتعامل أسواق المال مع قرار خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك في نيسان (أبريل) المقبل باعتباره أمرا مفروغا منه”.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن قاوجي أوغلو قوله في رد مكتوب على أسئلتها عبر البريد الإلكتروني “لا أوافق على أي حكم مسبق بأن قرارات لجنة السياسة النقدية في نيسان (أبريل) المقبل ولا في الأشهر التالية، ستتضمن خفضا فوريا للفائدة”.
وأضاف “سنواصل في الفترة الجديدة اتخاذ قراراتنا بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي بهدف ضمان تراجع دائم للتضخم. ومن هذا المنظور سنراقب أيضا تأثيرات خطوات السياسة النقدية التي تم اتخاذها حتى الآن”.

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