طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب ممطرة على هذه المناطق

طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب ممطرة على هذه المناطق

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طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب ممطرة على هذه المناطق

طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب ممطرة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=966651
المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة تصحب برياح نشطة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، حائل، القصيم والحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل مترين ونصف شمالاً ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج جنوبًا، متوسط الموج إلى مائج شمالاً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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