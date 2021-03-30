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تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة

تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=966654
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

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