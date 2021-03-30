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“التدريب المهني” يُعلن تقديم الاختبارات النهائية للمعاهد والكليات ويوضح آلية الاختبار

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“التدريب المهني” يُعلن تقديم الاختبارات النهائية للمعاهد والكليات ويوضح آلية الاختبار

“التدريب المهني” يُعلن تقديم الاختبارات النهائية للمعاهد والكليات ويوضح آلية الاختبار
http://almnatiq.net/?p=966663
المناطق - الرياض:

أعلن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، تقديم الاختبارات النهائية في الكليات والمعاهد التقنية لتبدأ في الـ 29 من شهر شعبان الجاري، وتنتهي يوم الـ 17 من رمضان المقبل.   

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن القرار يشمل كل الكليات التقنية للبنين والبنات، وكذلك الكليات الرقمية والعالمية والمعاهد الصناعية الثانوية، ومعاهد العمارة والتشييد.  

وبين العتيبي أن المقررات العملية ستجرى الاختبارات النهائية فيها حضورياً مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، أما المقررات النظرية ستكون الاختبارات فيها عن بعد. 

وفقًا لـ “الإخبارية”

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