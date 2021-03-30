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خمس نصائح من “الصحة” للحفاظ على فرشاة الأسنان

خمس نصائح من “الصحة” للحفاظ على فرشاة الأسنان
http://almnatiq.net/?p=966667
المناطق - الرياض:

حذرت وزارة الصحة من خطورة إهمال الاهتمام بفرشاة الأسنان واستعمال الفرشاة لفترة طويلة دون تغيير، مبينة أنها تعد بيئة خصبة لتجمع البكتيريا التي قد تضر الفم والأسنان في كل مرة تستعمل فيها الفرشاة.   

وقدمت الوزارة 5 نصائح للحصول على فرشاة أسنان نظيفة وفعّالة، وهي:  

 1- استخدام العينين لرؤية أي بقايا من معجون الأسنان أو الطعام على الفرشاة، وشطفها قبل الاستخدام.   

2- تبديل الفرشاة كل ثلاثة أشهر، فبعد فترة من استخدام فرشاة الأسنان تتغير خواص شعيراتها لتصبح أخشن على اللثة.  

3- عدم مشاركة فرشاة الأسنان مع شخص آخر، أو حتى تخزينها مع فرش أسنان العائلة في كوب واحد.   

4- عدم تغطية الفرشاة، وهو أمر شائع كثيراً، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن تغطية الفرشاة قد تعزز نمو البكتيريا والعفن على شعيراتها.  

5- تنظيف الكوب الحامل للفرشاة، وذلك لمنع تكون البكتيريا التي قد تكون موجودة بداخله. 

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