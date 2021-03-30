دبي تؤسس منشأة بـ 4 مليارات درهم لتحويل النفايات إلى طاقة

المناطق - وكالات:

أعلنت شركة دبي القابضة، بأنها دخلت في شراكة مع 5 شركات لتأسيس منشأة بتكلفة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) لتحويل النفايات إلى طاقة.

واوضحت في بيان أن ائتلاف الشراكة في المشروع يضم أيضاً «دوبال» القابضة و»هيتاشي زوسن إنوفا»، ومقرها سويسرا، و»إيتوشو» اليابانية ومجموعة بيسيكس البلجيكية ومجموعة تك جروب المحلية للتشييد.

وقالت «دبي القابضة» في البيان عن المشروع إنه «سيتولى ائتلاف الشركات بناءه وتشغيله مع بلدية دبي بموجب حق امتياز لمدة 35 عاماً».

وأبرز البيان: «سيمتلك المشروع، المسمى بمركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، القدرة على معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يومياً، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميجاواط من الطاقة النظيفة».

وتم التوصل إلى اتفاقات قروض لتمويل المشروع بقمة 900 مليون دولار مع بنك اليابان للتعاون الدولي ومؤسسات مالية أخرى من بينها بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية.

