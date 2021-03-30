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دراسة بريطانية: الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” تقلل خطر الإصابة بنسبة 62%

دراسة بريطانية: الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” تقلل خطر الإصابة بنسبة 62%
http://almnatiq.net/?p=966678
المناطق - وكالات:

أوضحت دراسة شملت سكان دور الرعاية في إنجلترا أن خطر الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” سواء كان مصحوبًا بأعراض أو بدون أعراض ،انخفض بنسبة 62% بعد خمس أسابيع من تلقيهم الجرعة الأولى من اللقاح سواء كان أكسفورد-آسترازينيكا أوفايزر – بيونتيك.

وبينت النتائج الأولية التي مولتها الحكومة البريطانية، أن أولئك الذين أصيبوا بعد أخذ اللقاح قد يكونون أقل عرضة لنقل “كوفيد-19”.

وابرزت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الدراسة التي مولتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية ، تعتبر أساسية نظرًا لأن معظم التجارب السريرية والدراسات القائمة على الملاحظة قيمت تأثير مدى اللقاحات على عدوى الأعراض، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت اللقاحات يمكن أن تقلل من العدوى عديمة الأعراض والتي تلعب دورًا حاسمًا في انتشار الفيروس.

وقام الباحثون بتتبع أكثر من عشرة الآف و400 من سكان دور الرعاية في إنجلترا ،بمتوسط ​​عمر 86 عاما بين ديسمبر ومارس الجاري ، وقارنت عدد الإصابات التي تحدث في المجموعات التي تم تطعيمها بغيرهم ،باستخدام البيانات المسترجعة من اختبار بي سي ار الروتيني الشهري.

واظهرت الدراسة أن اللقاحين يقللان خطر الإصابة بحوالي 56% في خلال 28-34 يومًا بعد الجرعة الأولى ، و62% في 35-48 يومًا، حيث يحافظ على التأثير لمدة سبعة أسابيع على الأقل.

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