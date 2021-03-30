احدث الأخبار

دراسات امريكية: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” أظهرا نسبة فاعلية 90%
أبرز المواد
 أمريكا تجمّد الاتصالات التجارية مع ميانمار حتى تنصيب حكومة ديموقراطية
أبرز المواد
 دراسة بريطانية: الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” تقلل خطر الإصابة بنسبة 62%
أبرز المواد
 ضبط 185 سلحفاة داخل حقيبة سفر بمطار الإكوادور
أبرز المواد
 دبي تؤسس منشأة بـ 4 مليارات درهم لتحويل النفايات إلى طاقة
أبرز المواد
 خمس نصائح من “الصحة” للحفاظ على فرشاة الأسنان
أبرز المواد
 “التدريب المهني” يُعلن تقديم الاختبارات النهائية للمعاهد والكليات ويوضح آلية الاختبار
أبرز المواد
 وفـاة 3 عمال باكستانيين بمكة بعد سقوطهم من مبنى تحت الإنشاء
أبرز المواد
 أمير القصيم : مجلس الفتيات طموح وفاعل في مبادراته وبرامجه لدعم وتمكين المرأة
أبرز المواد
 تنبيه من “الوطني للأرصاد” لأهالي المدينة المنورة
أبرز المواد
 طقس الثلاثاء.. سماء غائمة وسحب ممطرة على هذه المناطق
أبرز المواد
 بريطانيا تختبر سلاحا “مخيفا” لمعارك الشوارع
أبرز المواد
دراسات امريكية: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” أظهرا نسبة فاعلية 90%

دراسات امريكية: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” أظهرا نسبة فاعلية 90%

أبرز المواد
أمريكا تجمّد الاتصالات التجارية مع ميانمار حتى تنصيب حكومة ديموقراطية

أمريكا تجمّد الاتصالات التجارية مع ميانمار حتى تنصيب حكومة ديموقراطية

أبرز المواد
دراسة بريطانية: الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” تقلل خطر الإصابة بنسبة 62%

دراسة بريطانية: الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” تقلل خطر الإصابة بنسبة 62%

أبرز المواد
ضبط 185 سلحفاة داخل حقيبة سفر بمطار الإكوادور

ضبط 185 سلحفاة داخل حقيبة سفر بمطار الإكوادور

أبرز المواد

دراسات امريكية: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” أظهرا نسبة فاعلية 90%

دراسات امريكية: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” أظهرا نسبة فاعلية 90%
http://almnatiq.net/?p=966686
المناطق - وكالات:

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن التجارب على لقاحَي “فايزر” و”موديرنا” الأمريكيين أظهرت فاعلية عالية لهما ضد فيروس كورونا.

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها المراكز الأمريكية وتمّ الإعلان عنها أمس الإثنين، أن فاعلية اللقاحين بلغت 90% لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين من أي واحد من اللقاحين خلال الفترة من منتصف ديسمبر حتى منتصف مارس الجاري.

وشملت الدراسة 3950 شخصاً في 6 ولايات أمريكية، هي: أريزونا وفلوريدا ومينيسوتا وأوريغون وتكساس ويوتا.

وأشارت الدراسة إلى أنه حتى الجرعة الأولى من اللقاحين كانت فعاليتها ضد الفيروس بنسبة 80%.

وأضافت المراكز أن الدراسة تدل على أن اللقاحين لا يحميان الناس من فيروس كورونا فحسب، بل يعالجان العدوى عندما لا يظهر أي أعراض لها.

وحسب إحصاءات السلطات الأمريكية، فإن أكثر من 140 مليون أمريكي تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح “فايزر” أو “موديرنا”، وتلقى 3 ملايين شخص جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون”، فيما تمّ تطعيم أكثر من 51 مليون أمريكي بالجرعتين.

روابط ذات صلة

أمريكا تجمّد الاتصالات التجارية مع ميانمار حتى تنصيب حكومة ديموقراطية

أمريكا تجمّد الاتصالات التجارية مع ميانمار حتى تنصيب حكومة ديموقراطية
دراسة بريطانية: الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” تقلل خطر الإصابة بنسبة 62%

دراسة بريطانية: الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” تقلل خطر الإصابة بنسبة 62%
ضبط 185 سلحفاة داخل حقيبة سفر بمطار الإكوادور

ضبط 185 سلحفاة داخل حقيبة سفر بمطار الإكوادور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*