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السفير الصيني يزور “أوايسس الرياض” مرتديًا الزي السعودي

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السفير الصيني يزور “أوايسس الرياض” مرتديًا الزي السعودي

السفير الصيني يزور “أوايسس الرياض” مرتديًا الزي السعودي
http://almnatiq.net/?p=966689
المناطق - الرياض:

أجرى السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، زيارة لمشروع “أوايسس الرياض”، والذي تم افتتاحه مطلع العام الجاري.

وغرد السفير الصيني عبر “تويتر”، بصورة له وهو يرتدي الزي الرسمي السعودي، الثوب والشماغ والعقال، أثناء قضاء بعض الوقت في مشروع “أوايسس الرياض”.

وتفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مع زيارة السفير الصيني لمشروع “أوايسس الرياض”، قائلا: “أهلاً وسهلا فيك وشرفت”.

ويعتبر “أوايسس الرياض” أحدث مشروع ترفيهي فاخر في قلب الصحراء الداخلية بالمملكة، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، مثل الحفلات الموسيقية والتخييم التقليدي والمطاعم الراقية.

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