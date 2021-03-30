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الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
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أدى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي وأعضاء الحكومة اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقًا للمادة (91) من الدستور الكويتي.

وتنص المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أكير دولة الكويت قد أصدر في 24 يناير الماضي أمرًا أميريًا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.

كما أصدر سمو أمير الكويت في الثاني من مارس الجاري مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة، وأدوا اليمين الدستورية في اليوم التالي خلال استقبال أمير الكويت لهم في قصر بيان بحضور سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت.

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