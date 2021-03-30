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محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح “كورونا” داعياً الأهالي إلى التطعيم

محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح “كورونا” داعياً الأهالي إلى التطعيم
http://almnatiq.net/?p=966706
المناطق - الشرقية:

تلقى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، اليوم، لقاح كورونا، وذلك بمركز اللقاحات بمركز صحي جنوب أبو موسى.

ورفع الأمير الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الاهتمام المتواصل والمباشر بصحة المواطنين والمقيمين، وعلى حرصهما المستمر لتوفير اللقاحات، وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم، كما قدّم شكره وتقديره للعاملين بمراكز اللقاح من منسوبي صحة حفر الباطن ودورهم الحيوي للسعي لتحقيق الهدف المأمول.

ودعا أهالي محافظة حفر الباطن من مواطنين ومقيمين كافة، إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بالفيروس.

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