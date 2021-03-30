إمارة جازان تنظم دورة تدريبية لمنسوبيها في مجال مهارات التحرير

جازان - فضه عطيف:

نظمت إدارة تطوير الموارد البشرية في إمارة منطقة جازان بالتعاون مع معهد بناء الذات، برنامجاً تدريبيا خاصا في مهارات التحرير والكتابية الحكومية، وذلك بمقر المعهد بمدينة جيزان.



ويأتي تنفيذ هذه البرامج والدورات وورش العمل، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، من منطلق حرصهما على تدريب منسوبي الإمارة وإلحاقهم بدورات متخصصة في مجالات عمل كل منهم وتقام هذه الدورة التدريبية في مجال تطوير مهارات التحرير والكتابية الحكومية للموظفين لرفع مهاراتهم لتقديم ارقى الخدمات الوظيفية لخدمة المجتمع وفق رؤية المملكة 2030.



ويستمر برنامج الدورة لمدة خمسة أيام وتستهدف الدورة التدريبية عددا من موظفي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، سعياً لتطوير قدراتهم العملية وإكسابهم مهارات جديدة في إدارة الأداء الوظيفي.