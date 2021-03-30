وزير التعليم يشهد توقيع مذكرة تعاون بين جامعتي القصيم وتبوك لإنشاء كرسي للوعي الفكري

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شهد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، خلال زيارته لمقر المدينة الجامعية بجامعة القصيم، يوم أمس الأول (الأحد)، توقيع مذكرة تعاون بين جامعة القصيم وجامعة تبوك عن بعد، إضافة إلى توقيع عقد إنشاء كرسي الشيخ فهد بن عبد الله العويضة للوعي الفكري والانتماء الوطني، بحضور معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس جامعة القصيم، ووكلاء الجامعة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، لتبادل الخبرات والمعارف الأكاديمية والعلمية والإدارية في مجال التعليم الجامعي، وكذلك استفادة كل طرف من خبرات وتجارب الطرف الأخر، حيث تقدم جامعة القصيم الخدمات الاستشارية، وخدمات التدريب، وخدمات الأبحاث الأكاديمية، وتقنية ونظم المعلومات لجامعة تبوك، إضافة إلى مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتشمل (الاستفادة من مؤشرات الأداء، وإعداد المقارنات المرجعية والتعاون في المراجعة الخارجية وما يتفق عليه الطرفان).

كما رعى وزير التعليم توقيع جامعة القصيم لعقد إنشاء كرسي الشيخ فهد بن عبد الله العويضة للوعي الفكري والانتماء الوطني، وذلك تحقيقًا للدور الرائد الذي تقوم به الجامعة، ممثلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في تعزيز البحث العلمي والإسهام في نشر المعرفة، وإيمانا من الجامعة بأهمية الشراكة المجتمعية بين الجامعة ورجال الأعمال في دعم وتمويل البحث العلمي من خلال برنامج الكراسي البحثية، إضافة إلى دور الجامعة في خدمة الوعي الفكري والانتماء الوطني والمتخصصين فيه من خلال توفير البيئة العلمية المناسبة لإعداد الأبحاث العلمية، وتعزيز الممارسات النوعية في هذا المجال ودراساته في المملكة.

ويسعى الكرسي إلى توفير البيئة العلمية المناسبة لإعداد الأبحاث النوعية في مجال الوعي الفكري والانتماء الوطني، ودعم البحوث المتخصصة في هذا المجال، وابتكار تطبيقات جديدة تزاوج بين معايير الجودة والقيم لتلبي حاجة المجتمع، وصياغة أساليب وأدوات تطوير كافة المؤسسات المعنية بما يضمن الأداء المتميز، إضافة إلى نشر ثقافة الوعي الفكري والانتماء الوطني في المؤسسات الحكومية والخاصة بشكل عام، وتعزيز الممارسات النوعية، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية ومجتمعية، وتبادل الخبرات، وتكامل الجهود مع المؤسسات المعنية بالوعي الفكري والانتماء الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي، ومواكبة المستجدات العلمية والتقنية وتوظيفها في خدمة الكرسي.