احدث الأخبار

الهيئة الملكية بالجبيل تدشن خدمة تعديل الرخص التجارية إلكترونياً للمستثمرين
أبرز المواد
 إمارة جازان تنظم دورة تدريبية لمنسوبيها في مجال مهارات التحرير
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء” تعلن نتائجها المالية بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية
أبرز المواد
 محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح “كورونا” داعياً الأهالي إلى التطعيم
أبرز المواد
 مصر.. وكالة “فيتش”: خسائر بمئات الملايين لشركات إعادة التأمين بسبب جنوح السفينة
أبرز المواد
 أمير مكة يرعى إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين السريع في جدة غدًا
أبرز المواد
 الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
أبرز المواد
 السفير الصيني يزور “أوايسس الرياض” مرتديًا الزي السعودي
أبرز المواد
 دراسات امريكية: لقاحا “فايزر” و”موديرنا” أظهرا نسبة فاعلية 90%
أبرز المواد
 أمريكا تجمّد الاتصالات التجارية مع ميانمار حتى تنصيب حكومة ديموقراطية
أبرز المواد
 دراسة بريطانية: الجرعة الأولى من لقاح “كورونا” تقلل خطر الإصابة بنسبة 62%
أبرز المواد
 ضبط 185 سلحفاة داخل حقيبة سفر بمطار الإكوادور
أبرز المواد
الهيئة الملكية بالجبيل تدشن خدمة تعديل الرخص التجارية إلكترونياً للمستثمرين

الهيئة الملكية بالجبيل تدشن خدمة تعديل الرخص التجارية إلكترونياً للمستثمرين

أبرز المواد
إمارة جازان تنظم دورة تدريبية لمنسوبيها في مجال مهارات التحرير

إمارة جازان تنظم دورة تدريبية لمنسوبيها في مجال مهارات التحرير

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء” تعلن نتائجها المالية بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية

“السعودية للكهرباء” تعلن نتائجها المالية بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية

أبرز المواد
محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح “كورونا” داعياً الأهالي إلى التطعيم

محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح “كورونا” داعياً الأهالي إلى التطعيم

أبرز المواد

الهيئة الملكية بالجبيل تدشن خدمة تعديل الرخص التجارية إلكترونياً للمستثمرين

الهيئة الملكية بالجبيل تدشن خدمة تعديل الرخص التجارية إلكترونياً للمستثمرين
http://almnatiq.net/?p=966727
المناطق - واس:

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل خدمة تعديل بيانات الرخص التجارية إلكترونياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية “شامل”.

وأوضحت الهيئة الملكية أن الخدمة تضم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين التي تأتي ضمن مبادراتها الهادفة إلى تطوير وتيسير الإجراءات على المستفيدين للإسراع بتقديم الخدمة بكفاءة عالية.

وأكدت الهيئة الملكية بالجبيل أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتبسيط إجراءاتها من خلال الأتمتة الشاملة والتكامل مع الجهات الأخرى، وتسهيل إجراءات الرخص التجارية، وبناء جسور من الثقة بين الهيئة الملكية والمستثمرين لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأضافت أن خدمة تعديل البيانات تشمل تعديل الرخص التجارية للمستثمرين، تقديم طلب تعديل الرخصة التجارية للأنشطة كافة وطباعتها بعد الانتهاء دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الهيئة الملكية وذلك بهدف تسهيل إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وتحسين تجربة المستفيدين.

روابط ذات صلة

إمارة جازان تنظم دورة تدريبية لمنسوبيها في مجال مهارات التحرير

إمارة جازان تنظم دورة تدريبية لمنسوبيها في مجال مهارات التحرير
“السعودية للكهرباء” تعلن نتائجها المالية بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية

“السعودية للكهرباء” تعلن نتائجها المالية بعد تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية
محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح “كورونا” داعياً الأهالي إلى التطعيم

محافظ حفر الباطن يتلقى لقاح “كورونا” داعياً الأهالي إلى التطعيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*