رئيس بلدية بيشة يزور جمعية طلائع لتنمية الشباب والفتيات

المناطق - عسير:

أجرى رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان زيارةِ لجمعية طلائع لتنمية الشباب والفتيات بالمحافظة، والتقى رئيس الجمعية وأعضائها، كما اطلع على عددٍ من الأنشطة والمبادرات التي تُشرف عليها.



وقال رئيس بلدية بيشة علي آل جلبان إن الزيارة تأتي في إطار الاجتماع مع الجمعيات واللجان الشبابية وبحث إمكانات التعاون بينها وبين البلدية وإقامة العديد من المبادرات التطوعية ومناقشة سُبل وآليات التعاون بين الجهتين، موضحًا أن البلدية تحرص على الشراكة المجتمعية مع الجمعية بما يتواءم مع العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية التي يعود نفعها على المحافظة.

وأثنى على الجهود التي تبذلها إدارة الجمعية والعاملين بها، معبرًا عن سعادته بما شاهده من حسن التنظيم والتوسع في تقديم الخدمات للمستفيدين في ظل ما تجده من دعم ومتابعة وفق توجيهات سمو أمير منطقة عسير الذي يؤكد دائمًا على الاجتماع مع اللجان الشبابية.



يذكر أنه من أهداف الجمعية تمكين الطاقات الشبابية المنتجة من المشاركة في التنمية، وصقل مهارات الشباب في مختلف المجالات.

