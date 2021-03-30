مدير الدفاع المدني بعسير يُقلد القحطاني والسرحاني رتبهم الجديدة

المناطق - عسير:

قلد مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء علي بن عبدالله السعوي، في مكتبه اليوم، كُلاً من مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط العميد عايض بن ناصر القحطاني، ومدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية العميد عبدالعزيز بن سعد السرحاني رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم إلى رتبة عميد.



وهنأ اللواء السعوي المترقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.



كما أعرب العمداء المترقين عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية، سائلين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.