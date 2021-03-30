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مبادرة بين “موانئ” و”وزارة الموارد البشرية” لتوطين وظائف الشركات العاملة بميناء الملك عبدالعزيز

مبادرة بين “موانئ” و”وزارة الموارد البشرية” لتوطين وظائف الشركات العاملة بميناء الملك عبدالعزيز

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مبادرة بين “موانئ” و”وزارة الموارد البشرية” لتوطين وظائف الشركات العاملة بميناء الملك عبدالعزيز

مبادرة بين “موانئ” و”وزارة الموارد البشرية” لتوطين وظائف الشركات العاملة بميناء الملك عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=966754

واصلت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إطلاق مبادرة توطين وظائف الشركات العاملة بموانئ المملكة، حيث أبرمت اليوم ثلاث مبادرات توطين مع الشركات العاملة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وهي (الشركة السعودية العالمية للموانئ، وشركة الزامل للخدمات البحرية والشركة السعودية للتطوير وخدمات التصدير)، بهدف توطين عدد 39 مجالاً وظيفياً في التخصصات التشغيلية.
وتتضمن هذه المبادرة توطين أكثر من 900 وظيفة خلال مدة الاتفاقية على أن يرتفع هذا العدد تدريجياً في عام 2021، بالإضافة إلى دعم الأجور والتدريب من خلال برنامج التوطين وتهيئتهم، وتمكين الشباب والفتيات السعوديين في سوق العمل للدفع بعجلة التنمية بطموحهم وقدرتهم وكفاءتهم.
وستسهم المبادرة في تأهيل وتدريب المواطنين على وظائف رئيسة لسلاسل الإمداد داخل موانئ المملكة لضمان استمرارية الأعمال، وذلك تماشياً مع اهتمام الهيئة العامة للموانئ على تفعيل برامج التوطين في قطاع الموانئ والشركات العاملة بها.
يذكر أن الهيئة العامة للموانئ ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستهدفان توطين وظائف الشركات العاملة في موانئ المملكة، وهي أحد المبادرات الفرعية الناتجة عن مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة النقل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تستهدف توفير 45 ألف فرصة وظيفية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 ودعماً لمستهدفات برنامج التحول الوطني.
وأطلقت الهيئة العامة للموانئ في وقت سابق مبادرة توطين وظائف الشركات العاملة بميناء جدة الإسلامي، وهي (شركة محطة بوابة البحر الأحمر – شركة موانئ دبي العالمية لشرق الأوسط – شركة الزامل للخدمات البحرية – شركة منصور المساعد للتجارة والمقاولات)، وذلك بهدف توطين عدد 23 مجالاً وظيفياً في التخصصات التشغيلية والتي تستهدف توطين أكثر من 300 وظيفة خلال مدة الاتفاقية على أن يرتفع هذا العدد تدريجياً في عام 2021.

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