23 دولة تدعم فكرة معاهدة دولية بشأن الأوبئة وإرساء بنية صحية صلبة

وقع رؤساء 23 دولة على رسالة مفتوحة اليوم مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، لدعم فكرة معاهدة دولية بشأن الأوبئة وإرساء بنية صحية عالمية صلبة.

ووقع الرسالة التي نشرها المجلس الأوروبي في بروكسل على موقعه الرسمي قادة دول فيجي والبرتغال ورومانيا وبريطانيا ورواندا وكينيا وفرنسا وألمانيا واليونان وكوريا الجنوبية وتشيلي وكوستاريكا وألبانيا وجنوب أفريقيا وجمهورية ترينيداد وتوباجو وهولندا وتونس والسنغال وإسبانيا والنرويج وصربيا وإندونيسيا وأوكرانيا وكذلك منظمة الصحة العالمية.

وأكدت الرسالة المفتوحة أن الوباء الحالي هو أكبر تحدّ يواجه المجتمع العالمي منذ الأربعينيات، مشيرة إلى أنه قد حان الوقت لبناء هيكل صحي دولي أكثر قوة بعد الوباء.

وأضافت أنه مع وجود معاهدة دولية بشأن التأهب للوباء والاستجابة له، بناءً على اللوائح الصحية الدولية القائمة ، ينبغي تعزيز التعاون من خلال تحسين أمور مثل أنظمة التنبيه وتبادل البيانات والبحث وإنتاج اللقاحات والأدوية وتوزيعها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.