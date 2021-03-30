بلدية بيشة تُغلق مجمعًا تجاريًا خالف الإجراءات الاحترازية

أغلقت بلدية بيشة خلال الجولات الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية، مجمعًا تجاريًا، وذلك لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

من جهته، أوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن الجولات تأتي استمرارًا للجولات الرقابية من خلال الفرق الرقابية على المراكز والمحالّ التجارية والمطاعم للتأكد من تطبيقها الاشتراطات البلدية والصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية، مفيدًا أنه تم إغلاق مجمع تجاري بعد رصد عدة مخالفات للإجراءات الاحترازية وتم تطبيق لوائح الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين، مشددًا على أنه لا تهاون في المخالفين لتلك الإجراءات الاحترازية وتشديد الرقابة عليها جميع الأنشطة التجارية.

وأضاف ابن جلبان أن عقوبة إغلاق المجمع جاءت لمدة ٢٤ ساعة وأخذ التعهدات بالالتزام بتنفيذ الإجرءات الاحترازية ومنها: عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامات، وعدم توفر المعقمات، وعدم تطبيق التباعد والملصقات الإرشادية الأرضية وغيرها من المخالفات، مؤكدًا أن البلدية تتلقى البلاغات والملاحظات للمخالفين للإجراءات الاحترازية عبر ٩٤٠.

الجدير بالذكر، فإن بلدية بيشة تواصل أعمال الرقابة اليومية على جميع الأنشطة والمجمعات التجارية المتنوعة في فترات صباحية ومسائية.