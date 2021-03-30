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“الشؤون الإسلامية” تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين

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“الشؤون الإسلامية” تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين

“الشؤون الإسلامية” تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين
http://almnatiq.net/?p=966772

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، 9 مساجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 51 يوماً 405 مسجداً تم فتح 382 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.
وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة مسجدين في منطقة مكة المكرمة تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجدين بمنطقة الباحة تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الرياض بمعدل إصابة لكل مسجد.
وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح مسجد واحد بمنطقة تبوك وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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