نائب أمير الشرقية يترأس اجتماع الإسكان التنموي السابع

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http://almnatiq.net/?p=966781
الدمام - المناطق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الشئون البلدية والإسكان لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – لحصولالمواطنين بشكل عام على مساكن وفق إستراتيجية واضحة وخيارات متعددة تمكن الأسر المستفيدة من إختيار ما يناسبها .. وكذلك توفير مساكن للأسر الأشد حاجة المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وشدد سموه على أهمية بذل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة من أجل خدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين في أقصر وقت وبحث سبل تطوير التكامل مع القطاع الخاص لتحقيق الهدف المنشود وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة من خلال خدمة المستفيدين من الإسكان التنموي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه للإجتماع السابع للجنةالتنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية عبر الإتصالالمرئي، وتضم اللجنة في عضويتها أمانة المنطقة الشرقية والشرطة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الإسكان وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل، وشركة الكهرباء بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة.

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