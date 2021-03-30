تعليم الشرقية يُدشن دورات تدريبية للمدربين والمعلمين والمعلمات”لتفعيل ساعة برمجة وتعزيزها ثقافيا “

الدمام - المناطق

دشنت الإدارة العامة لتعليم المنطقة الشرقية صباح اليوم الثلاثاء 17/8/1442هـ البرنامج الوزاري مسابقة” مدرستي تبرمج” لتدريب المدربين لبرنامج”ماين كرافت “التعليمي مسابقة مدرستي “MINecraft” افتراضيا، التي أقرها معالي وزير التعليم في المملكة، ويشرف على لجنة المسابقة المشرف العام على الإدارة العامة للتعليم الالكتروني والتعليم عن بعد.

وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية خلال تدشينها للبرنامج التدريبي للمدربين والمدربات لفئة البنين والبنات اليوم على ضرورة قيامهم بأدوارهم، وتفعيلالتدريب في المدارس لجميع الزملاء والزميلات الذين لم يحضروا التدريب كون المدرب المتدرب المرشح للتدريب من كل مدرسة مسؤول عن تدريب سواه من منسوبي ومنسوبات مدرسته ومن ثم تدريب الطالبات والطلاب وحثهم للدخول والمشاركة في المسابقة، والتأكيد على قادة والقائدات المدارس تفعيل الايقونة الخاصة بمسابقة مدرستي تبرمج”.

وتتطلع وزارة التعليم من خلال تنفيذ مسابقة “مدرستي تبرمج “لتعزيز ثقافة البرمجة وتوظيفها في تحسين أداء الطلبة في التعليم العام (الحكومي، والأهلي، والعالمي، والأجنبي)، وتنمية مهارات تفكيرهم العليا بأسلوب أكثر تشويقاً وارتباطاً بالحياة اليومية وتأهيلهم للمسابقات العالمية.

وقد تم ترشيح وتشكيل لجنة تنفيذية ومدربين مركزيين مؤهلين لتدريبهم على التدريب المركزي الذي يقدمه المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، بالشراكة مع شركة “مايكروسوفت”.

ومسابقة مدرستي تبرمج” تعد مسابقة عالمية تطرح سنوياً لتعزيز ثقافة البرمجة موجهة للتعليم العام (الحكومي، والأهلي، والعالمي، والأجنبي)، وتسعى وزارة التعليم هذا العام لتحقيق (4) مليون مشاركة من طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية.

وتهدف المسابقة استراتيجيا لتعزيز ثقافة البرمجة والابتكار وتوظيفها لدى الطلبة والمعلمين والمعلمات، وتنمية مهارات الطلبة والمعلمين والمعلمات في البرمجة، ورفع مستوى مشاركة أولياء الأمور (كماً ونوعاً) من خلال تفعيل ساعة برمجة، وتنمية مهارات الطلبة والمعلمين والمعلمات لمهارات القرن 21، وتشجيع الابتكار وانتاج البرمجيات.

وتطلق المسابقة على مرحلتين المرحلة الأولى (ساعة برمجة)، وتستهدف مدارس التعليم العام في الفصل الدراسي الثاني 1441-1442هـ، والمرحلة الثانية (التصميم الإبداعي باستخدام ما ين كرافت التعليمي)، وتستهدف مدارس التعليم العام، الفصلالدراسي الأول 1442-1443هـ، وتنفذها في المرحلتين لجنة مسابقة مدرستي تبرمج واللجنة التنفيذية في إدارات التعليم.

وسوف يتم في المرحلة الأولى تفعيل ساعة برمجة لتعزيز ثقافة البرمجة بتدريب المدربين المركزيين والمدربين المقيمين والمعلمين والمعلمات على تفعيل ساعة برمجة، وتنفيذ اللقاءات الافتراضية التثقيفية لتفعيل ساعة برمجة لجميع الفئات المستهدفة، إضافة إلى تفعيل ساعة برمجة في المدارس وتسجيل ساعات التفعيل للمعلمين والمعلمات والمدارس، ومن ثم تكريم الفائزين من إدارات التعليم والمدارس والمعلمين والمعلمات.

وتشارك في التدريب المدربات المركزيات عبير بنت سالم آل حمامة لتدريب مرشحات مكتبي تعليم رأس تنورة وتعليم بقيق، والمدربة ولاء الشخص (مدرب مقيم معتمد في ساعة برجمة في المدرسة) من مكتب تعليم القطيف للمدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومدربات تعليم الخبر وغيرهن من مدربات مركزيات من مختلف مراكز التدريب بتعليم الشرقية.