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جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم ندوة فكرية حول خطورة الجماعات الإرهابية

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم ندوة فكرية حول خطورة الجماعات الإرهابية

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جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم ندوة فكرية حول خطورة الجماعات الإرهابية

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم ندوة فكرية حول خطورة الجماعات الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=966783

برعاية وحضور رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د.محمد بن محسن السقاف، تنظم الجامعة، مساء اليوم الثلاثاء (30 مارس 2021م)، محاضرة بعنوان “وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان المسلمين” وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم ووزارة الشؤون الإسلامية ورئاسة أمن الدولة.

تستضيف الندوة، التي تقام عن بعد، مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل والباحث في إدارة مكافحة التطرف في رئاسة أمن الدولة سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبدالرحمن الهليل والأستاذ المشارك في الفقه الإسلامي وأصوله فضيلة الدكتور نواف بن رحيل الشراري.

وذكر مدير وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور خالد بن عبدالله المزيني أن الجامعة إضافة إلى تميزها في البرامج الأكاديمية النوعية، التي صممت بنماذج واستراتيجيات جادة، تتيح للطالب أن يعيش أجواء مفعمة بالإنجاز والتفوق، تقدم أيضاً برامج فكرية وقائية لمنسوبيها، حيث تنظم “وحدة التوعية الفكرية” فعاليات وأنشطة فكرية تعزز لدى منسوبي الجامعة الانتماء للوطن، وحماية مكتسباته والدفاع عنه في كافة المواقع وتقوية اللحمة الوطنية، كما تعمل باستمرار على تجفيف أسباب تشكل مناخات التطرف والغلو والإرهاب، وتراعي هذه القضايا نصحاً للدين والوطن وولاة الأمر-حفظهم الله.

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