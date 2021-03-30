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أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام

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أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام
http://almnatiq.net/?p=966795
المناطق_القصيم

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالدور الريادي لرجال الأعمال ، في تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع الصحي بالمنطقة ، وهو ما كان لها اثرا ايجابياً على دعم الخدمات الصحية والبرامج العلاجية المقدمة للمواطنين .

وبين سمو أمير القصيم بأن المشاريع الصحية المنطلقة من برامج المسؤولية الإجتماعية تشهد حضوراً فاعلاً ومميزاً لانشاء مراكز طبية تخصصية ونوعيّة تسهم في رفع كفاءة الأداء وخدمة المستفيدين بمستشفيات المنطقة .

وثمّن سمو أمير القصيم جهود التجمع الصحي بالمنطقة ، ودور رجل الأعمال الشيخ  ابراهيم الربيشي ،  لدعم برامج المسؤولية المجتمعية لدعم استكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام ، مؤكداً سموه بأن هذه المبادرات تتوائم مع رؤية المملكة 2030 ، التي تؤكد على تعظيم مثل هذه المبادرات الموطنية ،  ومضاعفة أثرها على مجتمعنا و وطننا ، مباركا سموه توقيع الإتفاقية ، سائلا الله العلي القدير التوفيق للجميع لتحقيق أهداف الإتفاقية.

جاء ذلك ، بعد ان شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم بمقر الأمارة ، توقيع اتفاقية تعاون بين التجمع الصحي بالقصيم و الشيخ ابراهيم الربيشي  ، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشائع ومدير مستشفى قبه العام سعد الحربي .

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن التجمع الصحي بالقصيم الرئيس التنفيذي الدكتور سلطان الشائع , ونيابة عن الشيخ إبراهيم الربيشي وقعها نجله الاستاذ علي الربيشي ، إلى استكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام ، بتكلفة أكثر من 500 ألف ريال ، حيث يعد أحد المشاريع الصحية لمستشفيات المنطقة ، وسيمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستفيدين.

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