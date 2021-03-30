أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالدور الريادي لرجال الأعمال ، في تفعيل الشراكات المجتمعية مع القطاع الصحي بالمنطقة ، وهو ما كان لها اثرا ايجابياً على دعم الخدمات الصحية والبرامج العلاجية المقدمة للمواطنين .

وبين سمو أمير القصيم بأن المشاريع الصحية المنطلقة من برامج المسؤولية الإجتماعية تشهد حضوراً فاعلاً ومميزاً لانشاء مراكز طبية تخصصية ونوعيّة تسهم في رفع كفاءة الأداء وخدمة المستفيدين بمستشفيات المنطقة .

وثمّن سمو أمير القصيم جهود التجمع الصحي بالمنطقة ، ودور رجل الأعمال الشيخ ابراهيم الربيشي ، لدعم برامج المسؤولية المجتمعية لدعم استكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام ، مؤكداً سموه بأن هذه المبادرات تتوائم مع رؤية المملكة 2030 ، التي تؤكد على تعظيم مثل هذه المبادرات الموطنية ، ومضاعفة أثرها على مجتمعنا و وطننا ، مباركا سموه توقيع الإتفاقية ، سائلا الله العلي القدير التوفيق للجميع لتحقيق أهداف الإتفاقية.

جاء ذلك ، بعد ان شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم بمقر الأمارة ، توقيع اتفاقية تعاون بين التجمع الصحي بالقصيم و الشيخ ابراهيم الربيشي ، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشائع ومدير مستشفى قبه العام سعد الحربي .

وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن التجمع الصحي بالقصيم الرئيس التنفيذي الدكتور سلطان الشائع , ونيابة عن الشيخ إبراهيم الربيشي وقعها نجله الاستاذ علي الربيشي ، إلى استكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام ، بتكلفة أكثر من 500 ألف ريال ، حيث يعد أحد المشاريع الصحية لمستشفيات المنطقة ، وسيمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمستفيدين.