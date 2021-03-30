احدث الأخبار

أكثر من 2000 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام
أبرز المواد
 “التأمينات الاجتماعية” تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي
أبرز المواد
 التحالف يدمر طائرتين للحوثي.. إحداها في اليمن والثانية قبل استهداف المدنيين بجازان
أبرز المواد
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم ندوة فكرية حول خطورة الجماعات الإرهابية
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يُدشن دورات تدريبية للمدربين والمعلمين والمعلمات”لتفعيل ساعة برمجة وتعزيزها ثقافيا “
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يترأس اجتماع الإسكان التنموي السابع
المنطقة الشرقية
 “الشؤون الإسلامية” تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين
أبرز المواد
 “هدف” يدعو المنشآت المستفيدة من دعم التوظيف لتحديث بياناتها إلكترونيًا وتسجيل العنوان الوطني
أبرز المواد
 خام “برنت” ينخفض بنسبة 0.58 %
أبرز المواد
 أمين منظمة التعاون الإسلامي يدعو لتغيير النظرة لـ “ذوي الإعاقة” من خلال الإعلام والعلماء والمجتمع
أبرز المواد
 بلدية بيشة تُغلق مجمعًا تجاريًا خالف الإجراءات الاحترازية
منطقة عسير
أكثر من 2000 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران

أكثر من 2000 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران

أبرز المواد
أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام

أبرز المواد
“التأمينات الاجتماعية” تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي

“التأمينات الاجتماعية” تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي

أبرز المواد
التحالف يدمر طائرتين للحوثي.. إحداها في اليمن والثانية قبل استهداف المدنيين بجازان

التحالف يدمر طائرتين للحوثي.. إحداها في اليمن والثانية قبل استهداف المدنيين بجازان

أبرز المواد

أكثر من 2000 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران

أكثر من 2000 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران
http://almnatiq.net/?p=966801
المناطق_واس

واصلت مستشفيات صحة نجران تنفيذ خدمة إيصال الأدوية لمنازل المرضى، حيث بلغ إجمالي عد المستفيدين من هذه الخدمة 2028 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة عيادة المشورة الدوائية الافتراضية 234 مستفيداً، وذلك خلال شهر يناير 2021م.
يأتي ذلك حرصاً من صحة نجران على تقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمرضى والمراجعين – عن بعد – حفاظاً على سلامتهم وضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وأوضحت “صحة نجران” أن عدد المستفيدين من خدمات إيصال الأدوية في مستشفى الملك خالد بلغ 1622 مستفيداً، و 129 مستفيداً من مستشفى الولادة والأطفال، و 109 مستفيدين من مستشفى نجران العام الجديد، و 60 مستفيداً من مستشفى شروره العام، و 53 مستفيداً من مستشفى حبونا العام.
وقدّم مجمع إرادة للصحة النفسية، الخدمة لعدد 31 مستفيداً، ومستشفى خباش العام 23 مستفيداً، ومستشفى يدمة العام مستفيداً واحداً.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام
“التأمينات الاجتماعية” تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي

“التأمينات الاجتماعية” تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي
التحالف يدمر طائرتين للحوثي.. إحداها في اليمن والثانية قبل استهداف المدنيين بجازان

التحالف يدمر طائرتين للحوثي.. إحداها في اليمن والثانية قبل استهداف المدنيين بجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*