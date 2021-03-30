أكثر من 2000 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران

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واصلت مستشفيات صحة نجران تنفيذ خدمة إيصال الأدوية لمنازل المرضى، حيث بلغ إجمالي عد المستفيدين من هذه الخدمة 2028 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمة عيادة المشورة الدوائية الافتراضية 234 مستفيداً، وذلك خلال شهر يناير 2021م.

يأتي ذلك حرصاً من صحة نجران على تقديم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية للمرضى والمراجعين – عن بعد – حفاظاً على سلامتهم وضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضحت “صحة نجران” أن عدد المستفيدين من خدمات إيصال الأدوية في مستشفى الملك خالد بلغ 1622 مستفيداً، و 129 مستفيداً من مستشفى الولادة والأطفال، و 109 مستفيدين من مستشفى نجران العام الجديد، و 60 مستفيداً من مستشفى شروره العام، و 53 مستفيداً من مستشفى حبونا العام.

وقدّم مجمع إرادة للصحة النفسية، الخدمة لعدد 31 مستفيداً، ومستشفى خباش العام 23 مستفيداً، ومستشفى يدمة العام مستفيداً واحداً.