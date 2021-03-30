احدث الأخبار

أمانة جدة تغلق 92 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
أبرز المواد
 أكثر من 2000 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام
أبرز المواد
 “التأمينات الاجتماعية” تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي
أبرز المواد
 التحالف يدمر طائرتين للحوثي.. إحداها في اليمن والثانية قبل استهداف المدنيين بجازان
أبرز المواد
 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تنظم ندوة فكرية حول خطورة الجماعات الإرهابية
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يُدشن دورات تدريبية للمدربين والمعلمين والمعلمات”لتفعيل ساعة برمجة وتعزيزها ثقافيا “
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يترأس اجتماع الإسكان التنموي السابع
المنطقة الشرقية
 “الشؤون الإسلامية” تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة كورونا بين صفوف المصلين
أبرز المواد
 “هدف” يدعو المنشآت المستفيدة من دعم التوظيف لتحديث بياناتها إلكترونيًا وتسجيل العنوان الوطني
أبرز المواد
 خام “برنت” ينخفض بنسبة 0.58 %
أبرز المواد
 أمين منظمة التعاون الإسلامي يدعو لتغيير النظرة لـ “ذوي الإعاقة” من خلال الإعلام والعلماء والمجتمع
أبرز المواد
أمانة جدة تغلق 92 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 92 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أبرز المواد
أكثر من 2000 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران

أكثر من 2000 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران

أبرز المواد
أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام

أبرز المواد
“التأمينات الاجتماعية” تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي

“التأمينات الاجتماعية” تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي

أبرز المواد

أمانة جدة تغلق 92 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية

أمانة جدة تغلق 92 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية
http://almnatiq.net/?p=966804
المناطق_واس

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 4267 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 92 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 166 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و 15 بلدية محافظة تابعة لأمانة جدة .

روابط ذات صلة

أكثر من 2000 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران

أكثر من 2000 مستفيد من خدمة إيصال الأدوية للمرضى في منازلهم بنجران
أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التجمع الصحي ورجل الأعمال علي الربيشي لإستكمال مشروع غرفة العمليات بمستشفى قبه العام
“التأمينات الاجتماعية” تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي

“التأمينات الاجتماعية” تحدد مهلة لأصحاب العمل لاستكمال بيانات أجر العامل غير السعودي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*